Al San Filippo Neri l’ Orchestra Senzaspine raddoppia le note

Continua la collaborazione tra l’Orchestra Senzaspine e l’Oratorio di San Filippo Neri, per portare la musica nel cuore della città con una serie di concerti dedicati ai grandi repertori. L’appuntamento di oggi con la rassegna ’Nel soffio concorde’ è come sempre doppio: alle 11,30 e alle 18. L’ensemble bolognese diretto dal Maestro Tommaso Ussardi sarà impegnato con i solisti Alessandro Lo Giudice al flauto e Martina Nifantani all’arpa per eseguire il Concerto per flauto e arpa in Do Maggiore K299 di Mozart e la Serenata per Archi op 48 di Tchaikovsky. Sarà l’occasione per ascoltare due capolavori della musica classica che si intrecciano all’insegna della grazia e della profondità emotiva.