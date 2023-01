"Al Sant’Orsola sogno il centro di oncofertilità"

"Vorrei istituire un centro di riferimento per l’oncofertilità in modo da dare l’opportunità di diventare genitori a coloro che da giovani vengono colpiti da un tumore": è l’auspicio di Renato Seracchioli per l’anno appena iniziato. Guarda avanti il direttore della Ginecologia e fisiopatologia della riproduzione umana dell’Irccs Sant’Orsola, già ‘padre’ di quattro bambini venuti dal freddo, tre concepiti spontaneamente dopo aver prelevato, congelato e reimpiantato il tessuto ovarico delle loro mamme, uno venuto al mondo ricorrendo anche alla procreazione assistita.

"La tecnica della crioconservazione e del reimpianto dopo 5 anni dal termine della chemioterapia e comunque quando una donna desidera diventare madre, è innovativa, ma per noi si tratta di una realtà consolidata – sottolinea il professore – e al momento abbiamo una gravidanza in corso, giunta alla settima settimana. E ci sono vantaggi anche per chi non pensa a un figlio: l’autotrapianto, infatti, permette la ripresa della funzionalità ovarica dopo le cure e quindi sospende la menopausa. Qui al Policlinico da anni si esegue anche il congelamento degli ovociti e la successiva fecondazione in vitro, per merito della professoressa Eleonora Porcu, da cui ora ho ereditato il centro di procreazione medicalmente assistita".

Nel futuro centro per l’oncofertilità non può mancare il versante maschile.

"Con il Rizzoli stiamo per mettere a punto un protocollo per raccogliere e crioconservare gli spermatozoi dei ragazzi colpiti da sarcomi e linfomi, anche se alcuni pazienti ci sono già stati inviati", anticipa il direttore della Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.

Per preservare la funzione ovarica messa a rischio da trattamenti antitumorali, si interviene su bambine e giovani donne, da 0 a 38 anni. "In collaborazione con il professor Mario Lima della Chirurgia pediatrica – prosegue Seracchioli –, preleviamo il tessuto ovarico nei casi pediatrici di tumori del rene, linfomi e sarcomi e di altre patologie oncologiche. La maggior parte delle donne che arriva da noi è colpita da linfoma o tumore al seno. Stiamo allestendo un percorso diagnostico terapeutico adatto alle varie tipologie di pazienti. La nostra struttura, infatti, ha la più ampia casistica a livello nazionale ed è dotata di una criobanca". La biologa Rossella Vicenti segue l’organizzazione del laboratorio: "Finora sono stati effettuati 1.114 congelamenti di tessuto ovarico, di cui 859 di pazienti adulte e 255 pediatriche. I reimpianti eseguiti sono 41 in 30 pazienti, con un tasso di ripresa della funzione endocrina pari al 90%".

Donatella Barbetta