Al ’Sun Donato’. Angelica sul palco lancia il suo ’Sos’

Sarà la cantautrice Angelica, la protagonista in musica domani sera al festival Sun Donato ai Giardini Parker Lennon in apertura dell’ultimo weekend di programmazione.

Angelica, che attualmente vive a Bologna, ha pubblicato da qualche giorno per Factory Flaws il nuovo singolo ’Sos’, cofirmato con Calcutta e prodotto da Golden Years e da Calcutta. Il singolo arriva dopo un’estate live che l’ha vista, tra le altre cose, suonare con Miles Kane (al MiAmi Festival) e aprire i Franz Ferdinand (Color Fest) e i Wilco (acieloaperto). "Quando nel mare l’acqua è profonda ho paura di perdermi, poi la paura diventa libertà – si racconta Angelica –: anche in questa canzone il timore di non essere abbastanza si trasforma in un riff da ballare leggeri"