Al Sun Donato il grande rock è Giorgio Canali

Stasera alle 21 il grande rock italiano sale sul palco del Sun Donato con Giorgio Canali. Se c’è un artista che ha attraversato la storia più vivace del nuovo rock italiano è sicuramente Giorgio Canali, cantante, chitarrista, produttore tra i più originali della scena nazionale dove si muove come muscista, produttore e agitatore culturale. Nato nel fermento della scena punk e anarco-autonoma romagnola, ha attraversato decenni di musica suonata e prodotta, con un’attitudine ruvida e senza compromessi. Tecnico del suono per Litfiba e Noir Désir, è stato parte integrante dell’universo CCCP/CSI/PGR e ha dato vita al suo progetto Giorgio Canali & Rossofuoco, diventato nel tempo uno dei più potenti live act del rock d’autore italiano. Chitarre taglienti, testi incendiari e una poetica disillusa e militante fanno di lui un autore cult, capace di influenzare intere generazioni, anche dietro le quinte, nella produzione di band come Verdena, Marlene Kuntz, Bugo, Zen Circus, Tre allegri ragazzi morti e Le Luci della Centrale Elettrica.

"Che il rock, nella sua forma genuina, ben poco abbia a spartire con l’Italia – è il commento di Giovanni Lindo Ferretti – lo certifica la presenza semiclandestina di Giorgio Canali nella scena italiana. Eppure lui è bravissimo, forse il migliore. In lui tutto è rock: la sua vita, le sue donne, le sue giacche le braghe le scarpe, le sue macchine, i film che guarda. Il fumo delle sue sigarette, senza filtro. Quello che legge e scrive. Ciò che gli serve è una sera in un pub affollato e un risveglio in un motel di periferia. La musica ce la mette lui. Meraviglia di una vita".

La serata comincia alle 19 con la rassegna letteraria curata da Marco Zollo ’A quattro mani’, appuntamento con ’Ironie di viaggio’. Ospiti: Andrea Negro con ‘L’Isola Muta’ (Edizioni della Goccia) e Danilo Masotti con ‘Dark Bologna’ (Edizioni Pendragon).