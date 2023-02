L’ambiente vivace della bottega del fruttivendolo bolognese è lo sfondo dell’allegra commedia che la compagnia Masetti porta in scena oggi pomeriggio al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio. La rassegna è quella che Giampaolo Franceschini porta nella cittadina sul Reno da trent’anni esatti con le principali compagnie dialettali del bolognese. Spettacolo unico alle 16 per i due atti che si succedono sul testo di Angelo Minghetti con la regia e le aggiunte di Luciana Minghetti per "Frutarol sé...miliunéeri...forse". Sul palco gli attori Lilia Tugnoli, Silvano Lipparini, Ombretta Marzocchi, Gianfranco Bonazzi, Claudio Claroni, Cristiana Vergnani, Monica Malandri, Annamaria Bazzoni, Valentino Pizzirani, Werther Capelli, Romano Bertocchi, Stefano Zani e la stessa Luciana Minghetti.

La commedia, che arricchisce il repertorio della compagnia di Monterenzio, è un succedersi di colpi di scena e di equivoci che si sviluppano intorno all’eterno sogno della svolta fortunata che può cambiare in meglio il destino di una vita che si svolge tutta intorno al lavoro e all’amore. Temi cari alla compagnia che ha da poco compiuto vent’anni di attività e che rappresenta una delle più belle realtà del teatro dialettale bolognese.