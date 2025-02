Al teatro Celebrazioni la tavola è imbandita con l’Osteria Giacobazzi

Settimo appuntamento per lo spettacolo ’Osteria Giacobazzi’ al Teatro Celebrazioni con Giuseppe Giacobazzi (foto) e Andrea Vasumi, in programma stasera alle 21. Il teatro si trasforma in un’osteria con tavoli imbanditi sul palcoscenico, dove siedono alcuni commensali che durante lo show vengono serviti con vino e vettovaglie. Accanto a Giacobazzi e Vasumi – pronti a intrattenere il pubblico con storie, battute e aneddoti – ogni sera sono protagonisti i Masa con le loro parodie musicali e sempre nuovi ospiti. Torna per questa settima serata anche il duo comico formato da Marco Dondarini e Davide Dalfiume.

I prossimi appuntamenti di Osteria Giacobazzi sono in programma l’11 e il 25 marzo.