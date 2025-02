Al teatro Celebrazioni ’Oltrenatura’: i frutti insoliti delle piante

Ironica e provocatoria, ’Oltrenatura’ di Simona Ragazzi esplora il rapporto tra uomo e natura, mettendo in luce le conseguenze della sua manipolazione. "Un’occasione per riflettere su questa nostra modificazione, che non sappiamo fino a dove ci può portare", spiega l’artista.

L’esposizione, curata da Roberta Angelini e Lisa Basili, è ospitata dal Teatro delle Celebrazioni, che per la prima volta entra nel programma di Art City. Fino al 16 febbraio, la mostra sarà visitabile gratuitamente nel foyer, dove il pubblico sarà guidato in un percorso simbolico tra microserre popolate da piante insolite. Queste, con ironia e provocazione, generano oggetti inaspettati: palle da tennis, uova, baci, tortellini, Nutella e molluschi.

"Dò forma a desideri e capricci quotidiani: una pianta produce tortellini già fatti, una ti bacia ogni mattina, perché nella frenesia di oggi c’è chi ha bisogno di affetto ma non ha tempo, un’altra che produce un caffè espresso. Attraverso un linguaggio giocoso, invito a riflettere su questioni sociali", racconta l’artista.

Una critica al consumismo eccessivo dunque, ma soprattutto una riflessione sulla mutazione genetica della natura. "Modifichiamo la natura senza sapere dove ci porteranno questi cambiamenti. L’ingegno umano ha creato cose straordinarie, ma resta da capire se le conseguenze saranno positive o meno", riflette Ragazzi.

Tutte le opere sono realizzate in ceramica e nascono all’interno dello studio-laboratorio Il Paese dei Balocchi (PDB), fondato dall’artista come spazio di scambio tra creativi per valorizzare la ceramica, un materiale profondamente legato alla terra e quindi in sintonia con il tema della mostra.

Il cuore dell’esposizione è ’Natura Umana’, un’installazione immersiva che ha trasformato, per un giorno solo, il palcoscenico del Celebrazioni in un paesaggio verde. Una scultura in ceramica raffigura una pianta di cavolo dalla quale nasce un bambino.

La mostra nel foyer sarà aperta dalle 15 fino al termine degli spettacoli (o fino alle 19 in assenza di rappresentazioni). La domenica aprirà dalle 16.30, mentre sabato, in occasione dell’Art City White Night, resterà visitabile fino a mezzanotte.

Alice Pavarotti