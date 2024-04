Al teatro Celebrazioni. Paolo Crepet insegna a essere felici

Ultimo appuntamento e terzo sold out al Teatro Celebrazioni per il ciclo di conferenze-spettacolo sull’interiorità legata alla contemporaneità curati dallo psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet, stasera alle 21 propone ’Impara ad essere felice’. Ispirato all’omonimo libro dello psichiatra pubblicato nel 2013 da Einaudi, l’incontro pone al centro l’importanza di educare alla felicità. "La felicità è una certezza posata su fondamenta invisibili – spiega Crepet –. Per questo devi continuare a cercarla, e appena penserai di averla raggiunta, già sarà sfumata e dovrai inseguire la prossima. Non arrenderti mai all’idea che la felicità non possa esserci per te da qualche parte, nel mondo. Non farlo neppure l’ultimo giorno della tua vita, perché ci sarà sempre, vicino a te, qualcuno che avrà bisogno di intravederla nei tuoi occhi". Educare alla felicità, quella autentica – da non confondere con la gioia effimera – dovrebbe essere il compito primario di ogni genitore e insegnante.