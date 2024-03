Al teatro Damslab la nuova danza di Vaclav Nizinskij

Domani alle 17, il Teatro del Damslab in piazzetta Pasolini 5/b ospiterà ’Matrimonio con Dio. Vaclav Nizinskij e la trasfigurazione della danza in luce’, racconto teatrale di e con Vito Di Bernardi, inserito nell’ambito del progetto La Soffitta in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Lo spettcolo è dedicato alla figura del grande ballerino russo, artista geniale e tormentato, che ebbe una straordinaria ma brevissima carriera sulle scene del balletto mondiale. Il racconto di Vincenzo Di Bernardi sarà accompagnato dalle immagini e dai video creati da Ilaria d’Agostino a partire dal materiale documentario originale, con foto e disegni dello stesso Nizinskij.