Al Teatro Dehon si ride sulle dinamiche delle famiglie

Ormai siamo sempre un po’ tutti sull’orlo di una crisi di nervi, e basta poco, magari un piccolo imprevisto, per far saltare gli equilibri faticosamente conquistati. Di questo parla, in fondo, la commedia brillante ’La ciliegina sulla torta’ scritta e diretta da Diego Ruiz, che sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico e che va in scena al Teatro Dehon di via Libia 59, da domani (ore 21) a domenica (ore 16). Lo spettacolo ruota attorno al fatidico momento in cui si decide di presentare il proprio, o la propria, partner ai genitori.

E gli interpreti sono una garanzia. Edy Angelillo infatti è Giulia, affermata avvocatessa. Blas Roca Rey è il marito Filippo, che ha scelto di dedicarsi alla cura della casa e all’educazione del figlio. Debora Caprioglio è l’esuberante Cherry, una irresistibile italo-americana, e Adelmo Fabo interpreta il ruolo di Tommy, figlio unico della coppia di ritorno dall’Università statunitense in cui studia per festeggiare il compleanno.

Il ragazzo, con le sue scelte affettive controcorrente, crea scompiglio nella famiglia profondamente moralista. Il figlio ’perfetto’ presenta ai genitori la fidanzata, una donna non più giovanissima.

E basta questo, appunto, per far saltare gli equilibri consolidati. Diego Ruiz scrive una commedia sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue dinamiche, puntando lo sguardo sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne.

La famiglia modello (ma esiste poi?) viene messa a dura prova da un piccolo – grande – imprevisto, che rischia di mettere in discussione tutto e tutti in meno di 24 ore.

Una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, i cui protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi, mentre lo spettatore avrà modo di riflettere con un po’ di ironia sugli innumerevoli imprevisti e le sorprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi.