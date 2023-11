Al teatro Laura Betti. Paolo Nori racconta l’idea di Libertà

La stagione del teatro Laura Betti di Casalecchio (piazza del Popolo 1), gestito da Ater, inaugura stasera alle 21 con lo spettacolo ’La libertà. Primo episodio’, di e con Paolo Nori (foto), prodotto dalla Fondazione Teatro Due di Parma e debuttato sulle scene a marzo 2023. Lo spettacolo, inserito nel cartellone di Politicamente Scorretto, arriva per la prima volta nel territorio bolognese. Nel suo stile unico, Nori parla, racconta e si racconta, attraverso due figure straordinarie della letteratura russa, Daniil Charms e Iosif Brodskij, che con le loro opere e la loro vita hanno cantato e incarnato l’idea anarchica di libertà. Per Nori la teoria anarchica è basata sull’idea che l’essere umano sia buono, e l’unico modo per rivelare la sua forza è parlarne per esempi.