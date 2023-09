Al Teatro Mazzacorati la musica è per tutti Dal jazz alla classica

Ben sette concerti e spettacoli in una settimana al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana 19, dalla musica classica al jazz, dal flamenco a Franco Battiato.

Per ’Passione in musica’, con la direzione artistica di Francesca Pedaci, sono tre i concerti in programma. Oggi alle 20.30 il Duo Arcociel: Pietro Greco alla chitarra e Rossana Maestri all’oboe spazieranno dallo Choro Brasiliano alla musica popolare sudamericana, passando per quella balcanica. Giovedì alle 21 spazio alla chitarra con ’Paesaggi a sei corde’ con il concerto proposto dagli studenti del Conservatorio. La musica brasiliana sarà poi protagonista di ’Bahia Maritima’, in programma sabato 16 settembre alle 16.30 con il duo composto da Daniella Firpo (voce, percussioni) e Max Scarpelli (chitarra).La formazione crea una musica fatta di suoni e atmosfere multicolori che celebrano la vita attraverso un repertorio contraddistinto da brani originali e personalissime interpretazioni di molti classici della tradizione brasiliana: dal samba alla musica di Bahia con sonorità provenienti dai generi jazz e funk.

Domani alle 21 va invece in scena un omaggio a Franco Battiato con i lettori di Legg’io APS. Venerdì alle 20.30, Alessandro Casiglia presenta lo spettacolo ’Roja Flor’ in cui la poesia declamata s’intreccia al flamenco andaluso. Nel weekend, sabato alle 20.30 il Francesco Milone Duo, composto da sassofono baritono e pianoforte propone un viaggio musicale dal jazz, al soul. Si chiude domenica alle 16.30 con ArDuo: Benedetta Cassano al violino e mandolino e Giuliano Romagnesi alle chitarre e ronroco, per un concerto che esplora repertori popolari.