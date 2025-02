Al Tecnopolo ecco ’The Models’: gli artisti contro i complottismi

Oggi alle 17 al Tecnopolo sarà presentata per la prima volta al pubblico l’installazione audiovisiva interattiva The Models del duo artistico dmstfctn, a cura di Sineglossa e parte di The Next Real, la rassegna dedicata al rapporto tra arte e intelligenza artificiale. The Models è un’installazione interattiva sviluppata dal duo londinese durante una residenza artistica al Tecnopolo, a partire da una sfida lanciata da Sineglossa sul tema delle fake news, che si riaccende in questi giorni con le dichiarazioni di Meta, intenzionata ad eliminare i controlli di fact checking dalle sue piattaforme. È possibile combattere le teorie complottiste con la meraviglia prodotta dagli artisti?