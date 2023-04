Al via gli incontri sull’arte pubblica

Incontri che intendono intervenire nel dibattito sul ruolo dello spazio, sia pubblico che privato, e sulla disciplina del Writing. E’ il ciclo promosso da MAMbo more PUBLIC less PROGRAM, a cura di Fabiola Naldi, che inizia oggi (alle 18) e andrà avanti per sei giovedì fino al 25 maggio, (ingresso libero). Il ciclo si inserisce nel percorso di riflessione sull’arte pubblica intrapreso dal Comune attraverso l’istituzione di una Commissione di esperti sul tema.

Si parte con Pierpaolo Ascari, Pietro Rivasi (a cura di), Espressioni urbane. Muri sconciati, writing e street art, Mimesis, Milano 2021