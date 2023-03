Al via i corsi alla scuola di magia Un aiuto per i bimbi allergici

Condivisione e inclusione. Sono le parole chiave della scuola di magia che partirà ad aprile alla Casa delle Abilità di Calderara. Con l’importante contributo di Cer Industria, si tratta di un progetto dell’amministrazione comunale e di AsmAllergia Bimbi Onlus, una associazione che sostiene i bambini affette da patologie allergiche ed asmatiche e le loro famiglie.

"Allermagia" è una scuola dedicata alla fascia d’età 6-12 anni, fortemente voluta dal Comune che la varò già ad inizio mandato: "Come per altri progetti forti – dichiara il sindaco Giampiero Falzone – il Covid ci ha frenato ma non bloccato. Ora siamo pronti a realizzare il sogno nostro e dei bambini che desiderano giocare, sperimentare, mettersi alla prova. La scuola darà la possibilità a tutti di mettersi in gioco, per stupire e stupirsi. Tutti insieme, senza distinzioni o barriere, potranno scoprire le proprie abilità e coltivarle, sentendosi maghi, ma soprattutto scoprendo di avere ognuno la propria magia".

Sarà dunque il centro multidisciplinare di via Ilaria Alpi gestito da Cadiai ad ospitare le sedute della scuola "Allermagia", che saranno gratuite e si svolgeranno lunedì 3 e 17 aprile e 8, 15, 22 e 29 maggio. Il progetto si rivolge a tutte le bambine e i bambini tra i 6 i 12 anni, con un’attenzione particolare verso chi è affetto da disabilità come è abitudine per i progetti di Asmallergia Bimbi Onlus, nata da genitori di bambini allergici e asmatici. Le lezioni, che saranno tenute da maghi qualificati, potranno essere prenotate fino a martedì 28 marzo tramite la mail [email protected] o il numero di telefono 3493818283.

z.p.