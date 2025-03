Al via i laboratori con chef Aleotti

È ripresa a Crevalcore ‘Genitori non si nasce’, la storica rassegna dedicata alle famiglie. Il cartellone si compone di molti appuntamenti e possibilità per bambini e genitori. Tornano ‘I laboratori con lo chef Aleotti’, laboratori di cucina condotti da Demis Aleotti, chef crevalcorese, al centro socio culturale di viale Caduti di via Fani. Gli incontri sono a numero chiuso e necessitano di iscrizione. Il prossimo laboratorio il 17 marzo alle 16,30: ‘In cucina senza sprechi. Attività per adulti in cui preparare un menu per imparare a utilizzare appieno le materie prime ed evitare sprechi’. Seguirà la consumazione di quanto preparato. E ancora il 31 marzo, alle 16,30 ‘Sorprese in tavola. Prepariamo un menu completo, segreto… perfetto per invitare ospiti e creare momenti conviviali in famiglia’.