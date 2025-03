Al via i lavori in via Cavallotti

A partire da domani lavori di ripristino delle diverse piastre rotte che si trovano lungo via Cavallotti. Durante il cantiere saranno posizionate le necessarie segnaletiche ad imporre divieti di sosta su ambo i lati della carreggiata in modo da consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza evitanto, al contempo, la chiusura della strada. L’intervento, fanno sapere i tecnici di Sgp, sarà eseguito per tratti, in modo da ridurre al massimo i disagi alla circolazione: la durata dell’intervento sarà indicativamente di quattro giorni e dovrebbe quindi terminare nella giornata di sabato.