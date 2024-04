Al via i playoff a sei squadre . Il Viadana di Pavan ospita Colorno

Serie A Elite Maschile, al via i playoff: in sei a caccia di un posto nella Finale del 2 giugno. In questio fine settimana dei le squadre ancora in corsa per il titolo di Campione d’Italia numero novantatré che si assegnerà a Parma.

La nuova formula del turno di semifinale prevede due gironi da tre squadre in base alla classifica della stagione regolare, con gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone e qualificazione alla Finale-scudetto per le due prime classificate.

Il turno inaugurale dei play-off, vede oggi alle 16.15 allo “Zaffanella” di Viadana dove i leoni gialloneri di Gilberto Pavan, primi e rivelazione della stagione regolare, ospitare l’HBS Colorno di coach Casellato.

"Arriviamo alla semifinale con molto entusiasmo e con la rosa tutta a disposizione - spiega il coach del Rugby Viadana 1970, Gilberto Pavan - Questo entusiasmo dovrà essere gestito bene durante le semifinali".