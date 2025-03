Al via il Beer Brothers Village. Tre giorni di festa e street food

Conto alla rovescia per la nuova edizione del Beer Brothers Village, che da domani a domenica riempirà di sapori e spettacoli per tutta la famiglia il parco della Bassa Benfenati di Castenaso, anche a pranzo. Partenza col botto domani, in una serata tributo a Vasco Rossi timonata dagli Strani Animali, cover band che scatenerà il pubblico sull’onda dei più grandi successi firmati dal rocker di Zocca.

Davvero tanti gli appuntamenti in agenda, con occhio di riguardo per i piccoli ospiti della festa. Si segnalano: il teatro dei burattini, con le maschere della tradizione bolognese sul palco il sabato dalle 11.45; il Gran Galà di magia dall’ora di pranzo la domenica; il Ludopark, angolo giochi con il circuito di mini Formula gp ed il cantiere dei piccoli; il laboratorio di bolle di sapone la domenica, con esperimenti, bubble painting e giochi con le bolle; e ancora la babydance e truccabimbi.

Protagonisti dalla manifestazione i cibi di strada da tutta Italia. A farla da padrone la selezione di birre artigianali a cura dei Beer Brothers on the Road, con una decina di spine che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del territorio.