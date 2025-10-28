Al via il bilaterale tra Sudafrica e Appennino

Nel cuore dell’Appennino, crocevia in cui la tradizione incontra l’innovazione, e la qualità della vita si fonde con un profondo senso di comunità, si terrà un significativo incontro istituzionale tra il territorio appenninico e la Repubblica del Sudafrica, ospitato dal Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Al via domani dalle 10, nel Palazzo del Comune di San Benedetto Val di Sambro, il primo incontro istituzionale di cooperazione bilaterale tra l’Appennino e la Repubblica del Sudafrica organizzato da Arca Appennino Bolognese. Il rapporto tra l’Appennino e il popolo sudafricano affonda le sue radici nella Seconda Guerra Mondiale. I soldati dell’esercito Sudafricano combatterono eroicamente lungo la Linea Gotica, sulle nostre montagne, contribuendo in modo determinante alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle forze armate e delle forze dell’ordine, insieme alle associazioni di categoria, alle realtà culturali, territoriali e al volontariato che quotidianamente contribuiscono alla valorizzazione del territorio. La giornata sarà impreziosita dalla presenza di S.E. Ms Mmathari J. Mashao, ministro plenipotenziario della Repubblica del Sudafrica, accompagnata dal suo staff diplomatico. La delegazione sarà accolta con un caloroso benvenuto dagli Alpini dell’A.N.A., dalle forze armate, dalle forze dell’ordine, dalle associazioni e dall’intera cittadinanza.

L’incontro offrirà anche l’opportunità di presentare alle autorità sudafricane le eccellenze dell’appennino. Durante la giornata, le delegazioni si confronteranno per valutare nuove forme di collaborazione. I settori chiave per le sinergie con il Sudafrica includono: agroalimentare (in particolare il Parmigiano Reggiano di Montagna e la mela Rosa Romana), tecnologia (in particolare le macchine automatiche), turismo, archeologia e storia (civiltà etrusca e medioevo), arte e cultura (con riferimento a Giorgio Morandi e a Bologna città di musica e teatri).

r. p.