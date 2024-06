Al via il bis del sindaco Gubellini:: "Adesso finiamo quanto già iniziato"

Il dem Carlo Gubellini, sostenuto dal Pd, è stato rieletto sindaco di Castenaso portando a casa il 65 per cento dei voti.

Qual è la prima cosa su cui si concentrerà?

"Voglio concludere tutte le opere avviate: per i nostri giovani (pista d’atletica e scuola), per le famiglie (nuovo asilo piccolo blu), per migliorare la viabilità (lotto 2bis e lotto 3), per il benessere della comunità (nuovo polo sanitario), per le persone più fragili (nuovo centro socio occupazionale di casa Tosarelli). E puntando a rafforzare le sinergie tra Comuni limitrofi, oltre che tra le tante imprese del nostro territorio ed il Comune".

La squadra è stata definita? "Le tante preferenze ai quattro assessori della mia giunta dimostrano che i cittadini hanno apprezzato il lavoro di questi anni, ma sto ancora facendo alcune riflessioni e dunque non c’è nulla di scontato o già stabilito. I prossimi cinque anni saranno decisivi per concludere i progetti avviati e al mio fianco ho bisogno di una squadra coesa, presente e preparata".

Quali sono le deleghe che vuole tenere per sè?

"Sicuramente quella al Personale e organizzazione perché la macchina comunale era in grande sofferenza (anche per il blocco assunzioni) e insieme ad una splendida squadra di dipendenti comunali siamo riusciti a superare le difficoltà con un progetto di riorganizzazione al quale tengo molto e che ora porteremo a termine".

Come ha vissuto questa campagna elettorale?

"Circondato dall’affetto dei nostri cittadini, che ho sempre sentito al mio fianco e di questo gli sono profondamente grato. E poi cercando di non perdere mai il sorriso, l’entusiasmo e la fiducia. Non nascondo che in alcuni momenti è stato difficile mantenere la calma e lo stile che ci contraddistingue di fronte agli attacchi personali gravissimi di Stefano Sermenghi e del suo gruppo di sostenitori. Ora, visto che i cittadini hanno sonoramente bocciato i toni dell’ex sindaco e la sua proposta politica, attendiamo delle scuse".

Se potesse rivolgere poche semplici parole ai cittadini quali sarebbero?

"Qualche giorno fa un cittadino mi ha regalato un mazzo di fiori con un biglietto che diceva ‘e mentre qualcuno voleva a tutti i costi che non si credesse più in te, tu non hai mai smesso di credere in noi’. Ed è proprio così, io credo profondamente in questa nostra comunità, che voglio ringraziare di vero cuore per avermi nuovamente dato fiducia e onorato di poter continuare con orgoglio ad essere il sindaco di Castenaso".

Zoe Pederzini