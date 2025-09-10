Al via il ’Detox digitale’. Si parte il 12 ottobre

In Emilia-Romagna il 12 ottobre sarà la prima domenica senza smartphone. Inizia in questo modo il percorso di ’detox digitale’ voluto dall’assessora regionale al Welfare e alla Scuola Isabella Conti (foto). L’iniziativa è dedicata soprattutto a bambini e ragazzi in età scolare, alla luce dei dati preoccupanti sul disagio tra i giovanissimi e gli accessi in psichiatria. "Abbiamo già chiesto ai Comuni di individuare per i mesi invernali un luogo, ad esempio una biblioteca, dove si possano dimenticare per una giornata i device digitali e dove organizzare attività col terzo settore", spiega Conti presentando oggi in Regione le diverse misure messe in campo per gli adolescenti con il pacchetto di otto milioni di euro che fa seguito agli stati generali sul disagio giovanile tenuti prima dell’estate. Si andrà avanti una volta al mese fino a maggio 2026. Anche se in primavera saranno individuati luoghi all’aperto. Un’ anticipazione è prevista sabato 13 settembre a Pianoro.