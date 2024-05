Al via il ’DiMondi Summer’ con i Musici di Guccini

È diventato lo spazio per eccellenza della world music, il luogo, unico a Bologna, dove poter ascoltare suoni che provengono da differenti panorami geografici, linguaggi musicali che non sempre in città hanno trovato lo spazio che invece meriterebbero. DiMondi Summer, in piazza Lucio Dalla, sotto la tettoia Nervi, sempre a ingresso gratuito va in scena quest’anno da oggi sino al 6 ottobre, con un programma che mescola artisti molto conosciuti e altri che aspettano soltanto di essere scoperti.

Inaugurazione stasera alle 21 con i Musici di Francesco Guccini (nella foto), il gruppo di virtuosi, ognuno con una importante carriera solista, che per molti anni ha accompagnato il ‘Maestrone’, sia nei memorabili concerti dal vivo, che nei dischi, alcuni presenti già dai tempi entrati nella mitologia dell’Osteria delle Dame. I loro spettacoli portano l’ascoltatore nelle atmosfere del cantante di Pavana, con una rilettura filologica delle sue canzoni, arricchite da una dimensione più elaborata, vicina alle forme del jazz. E solo l’inizio di una lunga serie di concerti.

Il 30 maggio ci sarà la star spagnola Tonino Carotone, con il suo tour Etiliko Romantiko, dove presenta la canzoni del recente, omonimo disco cantato in italiano, spagnolo, inglese, francese e greco, un atto d’amore per l’Italia e i paesi del Mediterraneo. Nel vastissimo programma, in continuo aggiornamento, spicca la presenza degli gli italo etiopi Atse Tewodros Project (19 giugno), guidati da Gabriella Ghermandi, con il ricchissimo patrimonio jazz del loro paese, dei Tre Allegri Ragazzi Morti (22 giugno), uno dei gruppi più originali del rock italiano, che festeggeranno a Bologna i loro trent’anni di attività, degli inti-Illimani, (12 luglio), i protagonisti della nuova canzone cilena che si oppose al regime del dittatore Pinochet e di Ginevra Di Marco (4 settembre), con Ballata per Margherita, lo spettacolo dedicato a Margherita Hack.

Pierfrancesco Pacoda