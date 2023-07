Da oggi a domenica tre giorni di ‘sane abitudini’ a Castenaso: al via il festival del benessere nel cortile di Casa Bondi. La prima edizione di ’Castenaso Planet One - Il Festival delle Sane Abitudini’ ha un solo obiettivo: ispirare e orientare tutte le persone di ogni età ad uno stile di vita equilibrato. Col patrocinio del Comune e l’organizzazione di Rieducatore Sportivo, Valore Castenaso, nei tre giorni di festival non mancheranno iniziative e dialoghi. A confrontarsi nell’evento di lancio questa sera, alle ore 19.30, massimi esperti dello sport, delle istituzioni e delle aziende della Città Metropolitana. Tra questi Stefano Zamagni, Luigi Bagnoli, Paolo Pandolfi, Francesca Affini, Roberta Li Calzi, Antonio Monti e Nicola D’Adamo. Dalle 17 alle 23 si alterneranno attività di consulenza, conferenze e seminari a tema.