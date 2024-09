Al via il Festival Francescano. In piazza Maggiore 100 eventi. Oggi incontro dedicato al Santo

Parte oggi (fino a domenica) la XVI edizione del Festival Francescano che si svolgerà in piazza Maggiore, con cento tra eventi, incontri, spettacoli e lo fa con un incontro dedicato al santo dal titolo ’Francesco, dalle cicatrici alle stimmate’ che coinvolgerà il medievalista Jacques Dalarun, massimo conoscitore dell’opera di San Francesco, i ricercatori Pierluigi Licciardello e Pietro Delcorno, la storica dell’arte Rosa Giorgi.

Tema dell’edizione di quest’anno ’Attraverso ferite’, il riferimento è agli 800 anni delle stimmate ricevute da San Francesco, ma anche l’occasione per avviare una profonda riflessione sulle ferite e sul dolore che ogni giorno attraversano il mondo. Sylvain Detoc, domenicano già docente alla Sorbona e oggi all’Università di Tolosa, spiegherà perché ’Gesù era un pessimo cacciatore di teste’ con il suo libro ’La gloria dei buoni a nulla. Piccola guida per credenti sfiduciati’ (Lev), sabato, alle 15, nel Cortile Palazzo d’Accursio. In anteprima al Festival, ’Salvato dai migranti” (Edb) di don Mattia Ferrari, il libro testimonianza che racconta la sua esperienza personale e umanitaria di cappellano a bordo delle navi della Og Mediterranea Saving Humans. Una riflessione che tocca la crisi migratoria e quella ambientale nella prospettiva di una società più giusta e accogliente, domenica alle 17, in piazza Maggiore. Prima presentazione anche per ’Liberi e lieti. Fede e fraternità in San Francesco e don Giussani’ di Annalisa Teggi in uscita per Edizioni Francescane Italiane. Il volume traccia un ritratto di don Luigi Giussani incentrato sulle parole radicate a fondo nella cristianità da San Francesco: obbedienza, letizia, carità, mendicanza, domenica, alle 12, in piazza Maggiore.

Tanti i protagonisti in cartellone: le artiste Noa e Mira Awad impegnate in un concerto per la pace, Simone Cristicchi, don Luigi Verdi, Massimo Recalcati, Stefania Andreoli, Nello Scavo, Giovanni Caccamo, Carlotta Vagnoli, Cathy La Torre, il cardinale Pierbattista Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il vescovo di Marsiglia Jean-Marc Aveline, Fra Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia, Mauro Magatti, Marta Cartabia, Davide Rondoni, Pablo Trincia.

