Al via il premio Calanchi e Turrini: "A sostegno della cooperazione"

Al via la seconda edizione del Premio ’Luciano Calanchi e Adriano Turrini’, promosso da Legacoop, Fondazione Ivano Barberini e Fondazione Unipolis. Il premio si rivolge a neolaureati e dottorandi di tutte le Università italiane che si cimentano sui temi e i principi della cooperazione durante il lavoro su tesi magistrali, tesi di dottorato e studi comparati. Tre i riconoscimenti: 3.000 euro per la migliore tesi magistrale, 5.000 per la migliore tesi di dottorato e 10.000 per studi comparati sulla cooperazione a livello internazionale, incrementati di 5.000 euro per periodi di ricerca all’estero. "L’obiettivo è stimolare la ricerca-azione nel campo della cooperazione – sottolinea Rita Ghedini, presidente Legacoop –. Gli elaborati possono spaziare in vari ambiti scientifici come storia, economia, giurisprudenza, sociologia, pedagogia, digital humanities, patrimonio culturale e trasformazioni digitali, in una prospettiva innovativa di ricerca sul mutualismo e sulla forma cooperativa il modo migliore per tenere viva la memoria di due grandi cooperatori come Adriano Turrini e Luciano Calanchi".