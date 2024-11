Al via il salone ’Ambiente Lavoro’: "Salute e sicurezza sono la priorità"

’Ambiente Lavoro’, il salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro apre i battenti il 19 novembre per la sua 34esima edizione.

La manifestazione si occupa di salute e di sicurezza sul lavoro e lo fa chiamando a collaborare enti, istituzioni, esperti, docenti, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, manager specializzati in salute, sicurezza e ambiente. Il salone è attento, da sempre, all’importanza di sviluppare una coscienza collettiva, basata sulla cultura della prevenzione, che richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

Sostenibilità aziendale, rischio climatico, gestione di diversità e inclusione, sono alcuni dei temi che troveranno spazio negli oltre 200 convegni in calendario. I lavori dell’edizione 2024 si apriranno con il convegno ’Infortuni mortali e plurimi sul lavoro: analisi delle esperienze, effettività delle strategie preventive e gestione coordinata degli interventi in emergenza’, organizzato dalla Regione e dall’Inail (19 novembre, alle 9). Dedicato ad un approfondimento sul tema degli incidenti mortali nei quali sono coinvolte più persone, anche avvenuti in contesti lavorativi diversi, il convegno sarà l’occasione per un confronto tra le Regioni, chiamate a svolgere un ruolo di indirizzo, con le strutture preposte alla gestione dell’emergenza e con gli enti ispettivi, al fine di far crescere la consapevolezza della necessità di una solida preparazione per interventi efficaci e coordinati.

Ambiente Lavoro 2024 riserverà particolare attenzione alla profonda connessione che lega la tutela della salute alle politiche ambientali. Tra le diverse opportunità di approfondire il tema del rischio climatico, è in programma per il 20 novembre, dalle 16 alle 18, il convegno Climate Risk & Safety, organizzato da Studio Piccaglia (Bologna) in collaborazione con Galileo ingegneria (Sasso Marconi). L’emergenza climatica deve indurre ad un’attenta valutazione della necessità di aggiornamento delle tutele.

Un secondo appuntamento, dedicato alle nuove sfide del futuro, è fissato sempre il 20 novembre, dalle 14 alle 18, con il convegno ’I rischi del 2044: un salto nel futuro’, organizzato da Ambiente Lavoro in collaborazione con Tharsos. L’iniziativa, che coinvolgerà anche aziende del calibro di Coesia, Granarolo, Faac Automation, Stellantis e Unibo, affronterà le principali sfide del futuro: ricambio generazionale, evoluzione climatica e tecnologica, gestione della diversità e dell’inclusione. Temi destinati a diventare sempre più parte del risk management e dell’evoluzione aziendale.