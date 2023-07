Al via la bonifica dei fanghi al depuratore abbandonato di Prunaro

Una nuova vita per il depuratore di Budrio che, da quasi vent’anni, era rimasto abbandonato a sè stesso. Per la precisione sono passati ben 19 anni dal lontano 2004, quando venne ordinata la totale sospensione delle attività dell’Eco Water che, nello specifico, era un impianto di trattamento di rifiuti industriali con sede a Prunaro di Budrio, in prossimità dei Canaletti. In tanti anni di totale inattività forzata nei serbatoi dell’impianto sono rimasti, fino ad ora, svariate tonnellate di liquidi pericolosi e di scarto. Dal 3 luglio scorso, però, come dichiara con entusiasmo l’amministrazione comunale, è finalmente iniziata l’attività di svuotamento dei serbatoi: si è partiti in un primo momento da quelli considerati più malandati e di tutti quei serbatoi che avrebbero potuto costituire un pericolo per la comunità, in vista di tutte le operazioni successive in programma di smantellamento dell’area. Obiettivo finale: una vera e propria bonifica dell’area da troppo tempo lasciata a sè stessa.

A spiegare più nel dettaglio questa prima fase di intervento iniziata una ventina di giorni fa è la prima cittadina di Budrio Debora Badiali (nella foto), che si dice soddisfatta: "È la fase della cosiddetta messa in sicurezza del sito e di rimozione delle principali sorgenti di contaminazione ed è il secondo passo dopo quello di redazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi del Rischio che altro non è che il progetto complessivo dell’intervento, messo a punto da uno studio di ingegneria nei primi mesi dell’anno e approvato dall’Arpae il 26 aprile scorso. Stiamo quindi utilizzando il finanziamento Pnrr di circa 1.240.000 euro, secondo la tabella di marcia prevista dal progetto per arrivare a chiudere non oltre i primi mesi del 2026 un tema che ha coinvolto la frazione per oltre due decenni".

z. p.