Al via la ’Casadeipensieri’. Memoria, arte e politica. Gli ospiti della rassegna

’Cultura base della pace’: ecco il tema guida di Casadeipensieri2025, lo spazio da sempre dedicato agli incontri di approfondimento, alla riflessione civica e politica, alla presentazione di libri e alla Targa Volponi, quest’anno dedicato a Goffredo Fofi e a Francesca Ciampi, nell’ambito della Festa dell’Unità (parco Cevenini, via Biancolelli). Il ricco calendario di appuntamenti e programmi politici e culturali curati da Davide Ferrari, direttore artistico di Casadeipensieri, prende il via il 30 agosto con una serata dedicata a Giorgio Gaber e l’incontro con Claudio Caprara e Pier Ferdinando Casini che parleranno del Pci, rivisitato con amore e ironia.

Sul filo della memoria e della politica il 9 settembre arriva Pier Luigi Bersani (foto a destra) in dialogo con Matteo Lepore. Da sindaco di oggi a sindaco di ieri, rimasto nel cuore di tutti coloro che l’hanno vissuto, ma anche delle pagine di storia, ecco che il 7 settembre Pietro Maria Alemagna dedicherà uno dei suoi notissimi ’racconti illustrati’ alla ricostruzione di Bologna dopo la guerra, a 50 anni dalla morte di Giuseppe Dozza e a 80 dalla sua prima nomina a sindaco. E probabilmente sarà proprio Lepore a intervenire. Di Floriano Ventura, che è stato figura straordinaria della storia del Pci bolognese, sindaco di Casalecchio di Reno, si parlerà nello stand dei Giovani Democratici (17 settembre).

La dimensione internazionale è affermata nei relatori e nei contenuti. Nel programma ci saranno ospiti internazionali, come Mahmood Amiry-Moghaddam (12 settembre), uno scienziato protagonista della battaglia per il diritto alla vita e alla libertà in Iran; Paul Cox, uno dei maggiori disegnatori e autori per ragazzi del mondo (8 settembre online) e Bernard Minier, romanziere francese (18 settembre online) che dialogherà con Valerio Varesi. Ma l’apertura internazionale è data anche dai contenuti, con Giuliana Sgrena, celebre reporter dei conflitti nel mondo (19 settembre online) e l’ambasciatore Mario Boffo, esperto delle drammatiche vicende del Medio Oriente e degli stretti (16 settembre online).

Tanto spazio all’arte poi, come ad ogni edizione. Quest’anno con la presenza del maestro Jolando Scarpa (15 settembre online), Greta Schödl (18 settembre) artista viennese da sempre residente e attiva a Bologna che riceverà la Targa Volponi, proprio come Marta Roberti il 20 settembre online (foto a sinistra), pittrice originale e creatrice di un mondo di animali e giungle. Targhe al civismo per Liberia Giannino Stoppani (2 settembre) e Fondazione Amici di Luca - Casa dei risvegli (15 settembre). E poi ancora arricchiscono il programma Carlo Lucarelli, Cesare Bastelli (targa Volponi l’11 settembre) e Emanuele Felice.