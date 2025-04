Al via la ciclofficina e la ’biblioteca’ gratuita delle attrezzature

Una ciclofficina e un’attrezzoteca a disposizione gratuitamente per tutti: partiranno venerdì 2 maggio i nuovi servizi del Centro del Riuso comunale "Ancora", la struttura di via Emilia 297/A gestita dalle cooperative sociali Piazza Grande e Martin Pescatore, dove sarà possibile sia prendere in prestito utensili per piccoli lavori domestici che usufruire gratuitamente di uno spazio dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per la riparazione della propria bicicletta. Ogni giovedì, venerdì e sabato, dalle 10 alle 19, sarà possibile quindi utilizzare tutti gli attrezzi necessari per la riparazione delle biciclette con il materiale di recupero messo a disposizione gratuitamente dal centro.

Parallelamente partirà anche un altro servizio dedicato alle piccole riparazioni con l’apertura di una vera e propria "biblioteca degli attrezzi": chiunque potrà chiedere in prestito il materiale, portarlo a casa e riconsegnarlo. "Con questi due servizi – spiega l’assessora all’Ambiente Sara Bonafè (nella foto) – vogliamo offrire ai cittadini un’ulteriore opportunità per contribuire al potenziamento dell’economia circolare, evitando sprechi e limitando al massimo la produzione di rifiuti".

z. p.