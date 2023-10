Al via la grande Festa che fa conoscere la Storia. Si parte con il Passamano dal Meloncello a San Luca Inizia oggi la Festa internazionale della Storia, che coinvolgerà la città fino a dicembre. Diretta da Beatrice Borghi, docente di Storia medievale all'Unibo, vuole costruire una conoscenza storica per capire il presente. Ci scusiamo per la foto errata pubblicata.