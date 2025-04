Al via la manutenzione delle strade. Lavori sull’asfalto da 340mila euro

Al via, a Castel Maggiore, un imponente piano di riqualificazione di strade e vie. "Si tratta – spiega l’amministrazione comunale – di interventi necessari nel capoluogo e nelle frazioni di Trebbo e Primo Maggio, per il corretto mantenimento del patrimonio stradale. L’importo complessivo di progetto, comprensivo di lavori e oneri della sicurezza, è di 335.060,08 euro oltre Iva, e saranno finanziati con fondi del bilancio comunale. I lavori partono in questi giorni per una durata di 80 giorni, piogge permettendo".

L’intervento si pone l’obiettivo della messa in sicurezza, della manutenzione e della riqualificazione delle vie Angelelli; di Corticella; Paolo Fabbri; Foscolo; Gramsci; Lame; Matteotti; Pascoli; della Resistenza e Di Vittorio. Gli interventi riguarderanno principalmente il rifacimento dello strato di usura, con conseguente rifacimento della segnaletica. "Si partirà – continua il Comune – da Trebbo di Reno, per poi andare a intervenire a Primo Maggio, poi in zona industriale, infine nel centro di Castel Maggiore e a Castello. Nei punti dove si è riscontrata una maggiore criticità, si procederà con la fresatura e il rifacimento dei vari strati del pacchetto stradale a seconda delle necessità, andando a interessare il binder (strato di base per pavimentazioni bituminose su strade a traffico pesante), ed eventualmente rinforzando il sottofondo con strati di stabilizzato e misto cementato". E sul tema l’amministrazione comunale interverrà anche per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. "A seguito di segnalazioni e del sopralluogo condotto dall’ufficio tecnico – aggiunge il Comune –, si rende necessario procedere urgentemente con interventi di messa in sicurezza del manto stradale e delle pertinenze delle carreggiate stradali, il risanamento e/o rifacimento delle pavimentazioni di vie e marciapiedi, la sistemazione di chiusini e griglie esistenti, sia nel capoluogo che nelle frazioni. L’attività prevede il mantenimento nello stato di efficienza delle strade di proprietà pubblica delle relative banchine stradali, delle piste ciclabili, nonché dei marciapiedi, delle aree pedonali e dei parcheggi. Ciò attraverso lavori di ripristino dei tappetini d’usura e con l’applicazione di sigillanti speciali liquidi e/o a nastri idonei a limitare, ove il manto non sia già fortemente compromesso, la formazione di buche o il distacco del tappetino d’usura".

Per questo è stato affidato un appalto per dare continuità alla piccola manutenzione per garantire sicurezza e decoro. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 45.750 euro Iva compresa.

