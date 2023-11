Al via la rivoluzione dei servizi. Nidi gratuiti e più posti disponibili

Nidi gratuiti e più posti disponibili: grandi novità nel settore istruzione di Pianoro. Da settembre scorso, grazie alla Regione Emilia-Romagna e alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus-Fse, il nido è gratuito per tutte le famiglie fino a 40mila euro di Isee e c’è stato un ampliamento dei posti disponibili. Già da qualche anno la Regione si fa carico di promuovere l’accesso al nido attraverso la misura "Al Nido con la Regione" che prevede un contributo ai Comuni al fine di ridurre le rette delle famiglie con Isee fino a 26mila euro. Da settembre, però, la Regione ha aumentato il contributo ai Comuni montani, quali Pianoro. Per quel che riguarda dunque il nuovo sistema di tariffazione delle rette nido il Comune di Pianoro emetterà una retta mensile forfettaria, molto ridotta, per i destinatari della misura, retta che comprenderà anche il pasto e che varierà in base all’Isee.

Questa retta potrà poi però essere totalmente rimborsata alla famiglia che farà richiesta del Bonus Nido Inps. Le famiglie iscritte ai nidi comunali di Pianoro riceveranno tutte le informazioni relative alla misura direttamente dall’ufficio scuola. In merito all’aumento dei posti nido comunali l’amministrazione ha aumentato di 10 posti il nido con sede a Pianoro già a partire da settembre ed aumenterà di altri 9 posti il nido di Rastignano a partire da gennaio, in modo da garantire l’ingresso a più famiglie. "Questo ampliamento di posti (da 80 a 99), garantito dall’ulteriore misura di contributo regionale che va a sostenere ogni posto nido aggiuntivo, porta il Comune di Pianoro a dare una risposta positiva all’83% delle famiglie che hanno fatto richiesta di un posto nido nel 2023 ed a raggiungere la percentuale del 49% di posti nido pubblici disponibili rispetto al totale dei nati in età (nati del 2021 e del 2022), posizionandosi così molto al di sopra della media nazionale che è del 27% e dell’obiettivo del 45% entro il 2030 – dichiara l’assessore alla Scuola Flavia Calzà –. Con queste due misure il Comune di Pianoro prosegue convintamente, anche grazie alla Regione, nella promozione e nella gestione dei servizi educativi 0-3 anni, per noi fiore all’occhiello per la formazione e la crescita dei nostri bambini".

Zoe Pederzini