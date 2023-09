Al via la Sagra Settembrina di Minerbio: culto, mostra e divertimento

I locali della parrocchia ospiteranno, anche quest’anno, la tradizionale Sagra Settembrina di Minerbio, il cui ricavato va a scopo benefico.

Il cuore della festa è religioso, perché legato al culto della B.V. Addolorata, la cui memoria liturgica cade il 15 settembre. Tra le manifestazioni religiose bisogna ricordare la già avvenuta Festa degli anniversari di matrimonio di domenica scorsa.

Strettamente legata a questo evento è la mostra ‘Storie di un sì. Come eravamo…’ curata dal locale Centro Culturale ‘G. La Pira A.P.S.’ che verrà inaugurata domani alle 20.30, presso l’oratorio della Natività di Maria, in via Garibaldi a Minerbio. È una sorta di album corale dei ricordi: foto, oggetti e testimonianze di un passato non troppo lontano, ma spesso così diverso dal nostro presente. Al termine della presentazione, recita di zirudelle e componimenti in dialetto bolognese.

La serata proseguirà sul sagrato della chiesa arcipretale dove si terrà la sfilata di abiti da sposo e da sposa vintage.

Domenica, infine, dopo la Santa Messa, processione con l’immagine mariana lungo le vie del paese. Tante, inoltre, le iniziative di animazione e intrattenimento: pesca di beneficenza, tombola, lotteria, degustazione vini, due stand gastronomici, musica, balli e molto altro ancora. Alle 16,00 di domenica l’Associazione Succede solo a Bologna proporrà una visita guidata in dialetto, ‘Mnerbi; un bilèn dla Basa’.