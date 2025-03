Al via la stagione della barbabietola

È partita ieri in Emilia-Romagna la stagione della barbabietola da zucchero. A darne notizia è la cooperativa Coprob Italia Zuccheri (7000 imprese agricole, per 4000 soci suddivisi in 8 regioni), che nel 2024 ha registrato una produzione di 145mila tonnellate contro le 155 dell’anno precedente. Per quest’anno, le aspettative degli imprenditori agricoli all’inizio dell’attività in campagna sono ottimistiche. Dopo gli incontri tra il presidente di Coprob Italia Zuccheri Luigi Maccaferri (foto) e la forza produttiva e le sue rappresentanze "si è ribadito ai coltivatori – comunica Coprob Italia Zuccheri – che le quote di superfici fin qui individuate per la coltivazione della barbabietola di oltre 12mila ettari regionali (Bologna 5500, Ferrara 2700, Modena 2000 e le restanti divise, in ordine quantitativo per estensione tra le province di Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Rimini e Forlì-Cesena) rappresentano una sostanziale garanzia con quanto già stimato nella pianificazione del budget 2025 anche se un ulteriore incremento delle quote stesse, soprattutto in considerazione dell’attuale quotazione dello zucchero, potrebbe rappresentare un ulteriore plus da intercettare".