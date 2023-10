Al via l’ampliamento dell’ospedale Dossetti

I lavori di ampliamento pronti alla partenza, il pronto soccorso confermato e sei milioni di euro di investimento per il Dossetti. Il terreno della nuova ala dell’ospedale di Bazzano è già perimetrato ed entro la fine del mese si prevede l’inizio dei lavori per uno dei più importanti tra i 31 interventi previsti dal piano approvato dalla conferenza territoriale socio sanitaria metropolitana che comprendono nuove realizzazioni o ampliamenti e riqualificazioni nel territorio dell’Ausl di Bologna grazie agli oltre 41 milioni di euro di fondi del Pnrr (piano nazionale ripresa resilienza). Annunciato due anni fa entra ora nella fase operativa il progetto di polo sanitario ed assistenziale descritto pochi giorni fa nella seduta del consiglio comunale di Valsamoggia riunito nel municipio di Crespellano. Un tema illustrato dall’assessore regionale Donini, dal direttore dell’Azienda Usl di Bologna Paolo Bordon e dalla direttrice del distretto sanitario Ilaria Camplone.

Un progetto che prevede interventi di miglioramento sismico della sede attuale e la realizzazione di una nuova ala di circa 110 metri quadrati che andrà ad affiancarsi al padiglione nord occupando una parte del parcheggio attuale. E poi altri lavori di riorganizzazione di ambulatori, sale operatorie e posti letto. Il tutto senza interruzioni di servizio. "Il parcheggio dove sono iniziate le prime operazioni verrà realizzato nell’area comunale dove era inizialmente prevista la costruzione del nuovo corpo -spiega il sindaco Ruscigno- I progettisti hanno ritenuto questa soluzione più razionale. Avremo venti posti letto in più da destinare alle cosiddette ‘cure intermedie’".

I tempi di realizzazione sono obbligati dal momento che fra le condizioni del finanziamento c’è il vincolo di collaudare l’opera nuova completata entro il 31 dicembre 2026, anche se si prevede la fine dei lavori entro la fine del 2025.

"La novità dei servizi offerti al nuovo Dossetti si chiamano: Casa della comunità e Ospedale di comunità. La prima sarà collocata nell’edificio nuovo e sarà il luogo nel quale troveranno sede un gruppo di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali. Qui sarà presente il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie", ha spiegato Bordon, mentre la Camplone ha aggiunto che con i quasi 19mila accessi annuali al Pronto soccorso questo servizio è confermato e che il Dossetti entrerà nella categoria degli ‘ospedali di comunità’: una struttura che accoglie pazienti non acuti, ma con richieste assistenziali importanti. Punto di eccellenza specialistica confermata per l’oculistica anche per la dotazione di strumentazione di telemedicina unico in Italia.

Gabriele Mignardi