Al via le asfaltature. Cambia la viabilità

Al via nuove asfaltature a Castello d’Argile. A partire da domani e fino al termine dei lavori, le vie Primaria, Alpa, Aldo Moro, e i parcheggi di via Botteghe e della scuola primaria ‘Don Bosco’, saranno interessati da lavori di rifacimento del manto stradale. E pertanto verrà modificata la circolazione stradale. Sulle vie interessate verrà istituito il senso unico alternato e nei parcheggi il divieto di sosta. E’ stato un previsto un cronoprogramma, che tuttavia potrebbe subire modifiche a causa di condizioni meteo avverse, così dettagliato: da domani si interverrà sulla via Aldo Moro; dal 24 aprile si interverrà nel parcheggio della scuola Don Bosco, in via Circonvallazione Ovest, e nel parcheggio di via Botteghe. Dal 6 maggio si interverrà sulla via Primaria verso San Giorgio di Piano e il tratto di via Primaria in direzione Pieve di Cento all’incrocio con via Alpa.