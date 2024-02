Al via le Consulte nelle frazioni

Inizia giovedì prossimo la serie di incontri delle Consulte aperte di frazione nel corso delle quali si affrontano temi di interesse pubblico. Tra febbraio e marzo con la collaborazione delle consulte del capoluogo, Pontecchio-Borgonuovo, Badolo-Battedizzo-Cinque cerri-Fontana e quella di Tignano-Roma sarà l’occasione per sindaco e giunta comunale per presentare i nuovi progetti per la città, aggiornare su servizi e avanzamento delle opere pubbliche, raccogliere suggerimenti e approfondire temi di interesse locale. Giovedì alle 18.30, al Centro sociale di Borgonuovo si parlerà degli interventi a sostegno della mobilità sostenibile e delle grandi opere.