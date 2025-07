Al via le Notti delle Sementerie con il ’Viaggio di Cechov’

Al via nella campagna di Crevalcore, fino al 3 agosto, ‘Le Notti delle Sementerie’, la rassegna nata nello spazio agri-culturale delle Sementerie Artistiche, nella suggestiva cornice del Teatro di Paglia (via Scagliarossa) con direttori artistici Manuela De Meo e Pietro Traldi. Oggi, domani e domenica, alle 21,30, va in scena ‘Il Viaggio del Dott. Cechov’, con Traldi, regia di Federico Grazzini e testo di De Meo. Mentre dall’11 al 13 luglio torna ‘Lontano Blu’, la prima produzione in assoluto di Sementerie, nata nel 2015 a Buenos Aires: ambientata durante una prova teatrale, esplora nascita e morte con diversi linguaggi espressivi.

Sementerie Artistiche è una compagnia teatrale fondata da De Meo e Traldi che condividono un percorso artistico iniziato nel 2004 alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi. E dal 2015 questa compagnia gestisce l’omonimo centro agri-culturale di creazione, formazione e residenza artistica a Crevalcore, all’interno dell’azienda agricola Valle Torretta. E da dieci anni organizza la rassegna estiva all’interno del Teatro di Paglia, realizzato ogni anno con le balle di paglia raccolte nei campi circostanti.

Dal 2022, le Notti accolgono produzioni originali partecipative che coinvolgono attivamente la comunità locale con laboratori gratuiti di avvicinamento al teatro. Durante l’anno, Sementerie propone corsi di teatro, danza aerea e lettura espressiva, workshop, organizza una rassegna invernale e ospita residenze artistiche di artisti nazionali e internazionali. La rassegna, parte di Bologna Estate, è promossa anche da Città Metropolitana, con il sostegno del Comune di Crevalcore, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e il patrocinio della Regione.

p. l. t.