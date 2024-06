Al via l’Ecomobile di Hera per i rifiuti ingombranti

Da questa mattina l’Ecomobile di Hera sarà disponibile sul territorio comunale di Castel di Casio allo scopo di effettuare un servizio aggiuntivo di conferimento per alcune tipologie di rifiuti che, per dimensioni o tipologia o peso, non possono essere gettati nei contenitori stradali offrendo un’alternativa alle stazioni ecologiche convenzionate. L’appuntamento è al martedì, dalle 8 alle 14 nei seguenti punti: ogni 1° e 3° (e eventuale 5°) martedì del mese a Località Prati in via Caduti di Nassiriya, incrocio ex Macello Comunale; ogni 2° e 4° martedì del mese nel capoluogo al parcheggio di via degli Alberghi (dietro sede Croce Rossa Italiana Unità Territoriale). Il personale specializzato di Hera sarà a disposizione per raccogliere i materiali e destinarli al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato, facilitando in questo modo i cittadini nel conferimento di alcune tipologie di rifiuti. Il servizio è riservato alle utenze domestiche del comune di Castel di Casio. Ogni materiale ha un limite di pezzi per ciascun conferimento. Per agevolare il servizio, è necessario esibire la Tessera Sanitaria dell’utente intestatario della Tassa di Igiene Ambientale. Nel dettaglio, all’Ecomobile le utenze domestiche possono consegnare: batterie auto-moto (1 pezzo); cartucce per stampanti (3 pezzi); contenitori vuoti di prodotti tossici, senza residui (2 pezzi); farmaci (10 pezzi); ferro e metalli di piccole dimensioni come pentole, stendi-biancheria, piccoli utensili (3 pezzi e massimo 15 kg); ingombranti di piccole dimensioni come giocattoli, sedie (3 pezzi); lampadine a risparmio energetico e neon (5 pezzi); oli minerali, per esempio l’olio motore (5 litri); oli vegetali, da raccogliere in bottiglie di plastica ben chiuse (5 litri); pile e batterie per cellulari (10 pezzi); pneumatici biciclette, moto o auto senza cerchio (2 pezzi); RAEE di piccole dimensioni come microonde, spazzolini elettrici, rasoi, ventilatori, phon, radio, cellulari, utensili cucina, computer, stampanti (3 pezzi); RAEE come tv e monitor (1 pezzo); vernici, inchiostri, colle (3 pezzi). Per materiali e oggetti di grandi dimensioni (come frigoriferi, divani, armadi, materassi), i cittadini possono recarsi nelle Stazioni Ecologiche più vicine.

Per Castel di Casio è possibile recarsi nella stazione ecologica di Camugnano, Castel d’Aiano, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monzuno, Monzuno-Rioveggio, San Benedetto Val di Sambro e Vergato. Oppure utilizzare il servizio di ritiro gratuito a domicilio, prenotabile chiamando il Servizio Clienti Hera all’800.999.500 o dall’app Il Rifiutologo. Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).