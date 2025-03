Al via l’ultima StraDozza: "Chiudiamo in bellezza"

La 13ª edizione della StraDozza, la camminata benefica per sole donne organizzata da Rina Sperindio insieme a un gruppo di sue amiche nel borgo dei muri dipinti, è pronta a partire. Ma sarà l’ultima volta. Già, dopo quella di domani con ritrovo in piazza Zotti alle 8.30 per la distribuzione di pettorine e gadget e il via un’ora più tardi, l’evento purtroppo non si ripeterà più.

"Siamo rimaste in tre, io, Nadia e Roberta, a organizzare tutto e l’avanzare dell’età si fa sentire – ammette la Sperindio –. Supportare la Ausl di Imola per i servizi che riguardano noi donne ci ha reso orgogliose. Vogliamo, però, chiudere in bellezza con un’edizione da record da oltre 1.300 donne presenti. Poi, a giugno, ci sarà l’epilogo anche della ‘Camminata sotto le Stelle’". Un vero peccato perché, negli anni, Rina e compagne hanno raccolto ben 45mila euro donati all’Ausl imolese per acquistare strumenti importanti per centro screening, urologia, chirurgia senologica e ginecologia. Camminate dal cuore grande che hanno contribuito a materializzare un mammografo per lo screening della Casa della Comunità di Castel San Pietro Terme. Ma anche ad allestire una palestra all’aperto nel parco della Mimosa di Dozza.

Itinerario confermato: da piazza Zotti il corteo rosa si snoderà per circa quattro chilometri attorno al borg. Traguardo in via Nenni con ristoro.