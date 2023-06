Al via oggi il Festival del Lavoro L’edizione affronta i temi dell’attualità

L’economia italiana è in crescita, trainata dai settori dell’edilizia, della tecnologia digitale e del turismo. Le imprese sono alla ricerca di giovani e di professionisti più esperti e i contratti a tempo indeterminato sono in costante aumento. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha condotto una ricerca approfondita, utilizzando gli ultimi dati Istat del primo trimestre del 2023, per identificare le tendenze attuali nel mercato del lavoro. I risultati di questa ricerca saranno presentati durante il Festival del Lavoro, che prenderà il via oggi e si protrarrà fino a sabato. Il programma è stato annunciato ieri in Via Aldo Moro da Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico, Rosario De Luca, presidente del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ed Ester Dini, responsabile centro studi di fondazione studi consulenti del lavoro. Nel mese di aprile, il numero di occupati ha raggiunto quota 23 milioni 446mila, con un tasso di occupazione del 61%, mentre tra il primo trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2023, i giovani (15-34 anni) sono aumentati di 272mila unità (+5,4%), più del doppio rispetto all’aumento complessivo. Tra gli over 55, si segna un aumento del 14,8%. Rispetto al 2019, ci sono 613mila occupati con contratto a tempo indeterminato in più, e solo nel 2023 si è registrata una crescita del 3,7% (+542mila occupati) soprattutto tra i giovani. Nel programma sono previsti gli interventi dei ministri Anna Maria Bernini (università e ricerca), Raffaele Fitto (affari europei, sud, politiche di coesione e Pnrr), Francesco Lollobrigida (agricoltura, sovranità alimentare e foreste), Matteo Salvini (infrastrutture e trasporti), Gennaro Sangiuliano (cultura) e Paolo Zangrillo (pubblica amministrazione).

La prima giornata del festival sarà incentrata su temi come il Pnrr, le sfide dell’innovazione e della formazione, le nuove tecnologie e l’evoluzione del lavoro. Domani verranno affrontate le sfide del made in Italy, il rapporto tra intelligenza artificiale ed etica, la sicurezza sul lavoro e la sostenibilità delle pensioni. Nel pomeriggio, si parlerà di innovazione, welfare aziendale per migliorare le condizioni lavorative, di riforma fiscale e di cooperazione sociale per la tutela dei diritti e dell’ambiente. Sabato sarà dedicato alle politiche attive.

Nicola Maria Servillo