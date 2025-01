"Al web preferisco le belle vetrine"

L’inizio dei saldi è l’occasione per andare a fare un giro in centro insieme alla propria famiglia, al proprio partner o a qualche amico, approfittando delle occasioni che offrono i negozi in questo periodo dell’anno. E infatti, via D’Azeglio all’ora di pranzo di questo fine settimana della Befana, è piena di gente. Tra chi si ferma a guardare le vetrate c’è Pietro Maresca. "Sono in giro con mio figlio, stiamo osservando, al momento, calzature e abbigliamento più per lui che per me", racconta scherzando insieme a suo figlio. In effetti, in strada, sono diverse le vetrine decorate con la scritta ‘saldi’ in bella mostra e "anche dentro i negozi c’è tanta gente". Per questo, Maresca, preferisce "i negozi fisici al comperare sul web".