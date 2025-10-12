Albanese, la cittadinanza che divide. Casini: "Contrario all’onorificenza". Petizione, ottomila firme per il no

Il caso Francesca Albanese continua a tenere banco in città. E se la petizione su Change.org per dire no alla cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio comunale continua a macinare firme (ora a quota 8mila), continuano i distinguo. E, intanto, spunta anche una nuova petizione da parte di Fratelli d’Italia.

Intanto, ieri, sollecitato sul tema, è intervenuto anche il senatore eletto nelle fila del centrosinistra, Pier Ferdinando Casini. "Ovviamente, come ho già detto, sono contrario all’onorificenza alla relatrice Onu per i territori palestinesi occupati". Ma, poi, ’assolve’ Matteo Lepore con una battuta: "L’ho scelto come sindaco perché lo ritengo il migliore amministratore per Bologna, non l’ho scelto per fare il ministro degli Esteri".

Resta il fatto che, dopo gli scivoloni mediatici della relatrice Onu – dal ’siparietto’ con il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, ’bacchettato’ per aver citato la liberazione degli ostaggi come "condizione" per la pace in Palestina, all’uscita di scena in tv quando è stata nominata la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto – continuano le prese di distanza. Insomma, se prima Albanese era accolta come una rockstar, oggi è tutto un altro film. Tant’è che sotto le Torri ancora non è stata fissata la data per la cerimonia. Il capogruppo di Coalizione civica Detjon Begaj, promotore con la sua formazione politica del riconoscimento, pur non facendo passi indietro nel merito, ieri ha ammesso sui giornali che per "questo tipo di cerimonie a volte ci vogliono anni". Difficile, pare da fonti di Palazzo, che visto il polverone mediatico, la ’festa’ si faccia a breve.

Lo stesso sindaco Matteo Lepore, pur difendendo la scelta, l’altra sera su ètv ha ammesso che Albanese "evidentemente è apparsa una figura arrogante". E pure nel Pd sono stati parecchi i pareri contrari. Dalle consigliere Cristina Ceretti a Rita Monticelli (che comunque hanno votato a favore alla delibera), fino all’eurodeputata Elisabetta Gualmini e al deputato Pd Andrea De Maria. Anche Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Pd, pur condividendo la decisione, ha rimarcato che Albanese avrebbe "dovuto essere più responsabile". Il centrodestra, dalla sua, ’cavalca’ la mobilitazione contro la relatrice delle Nazioni Unite. E Fratelli d’Italia punta su una petizione bis contro la cittadinanza ad Albanese.

"L’abbiamo lanciata sia online sia ’cartacea’, visto che raccoglieremo le firme nelle piazze, ai banchetti. Una richiesta, quella di non concedere tale riconoscimento, arrivata anche da larga parte del centrosinistra". In linea la Lega con Matteo Di Benedetto: "Il sindaco faccia un passo indietro e non conceda la cittadinanza alla relatrice Onu, come già accaduto in altri casi pur avendola votata (successe con il Dalai Lama, non senza polemiche ndr)".