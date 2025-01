Alberani: "Agire con i valori della chiesa"

"Rimettere al centro i temi della dottrina sociale della chiesa". Alessandro Alberani, direttore della logistica etica all’Interporto, sarà oggi a Milano all’evento di Comunità Democratica. "La crisi della democrazia ci porta attraverso ascolto, dialogo e partecipazione a ragionare per una buona politica, che recuperi chi non va a votare e chi è sfiduciato – puntualizza Alberani –. Per fare questo serve partire dai valori cristiani e dai valori bisogna passare alla concretezza: la solidarietà significa educazione e sussidiarietà, ma da questo bisogna diventare protagonisti nelle città, nelle periferie, nei quartieri. È solo riconoscendo questa unione dei valori alle azioni che possiamo fare qualcosa che, come diceva Dossetti, non ha niente di confessionale, ma significa prendere posizione".

E ancora: "Lavoro, welfare, educazione, ambiente e nuove tecnologie. Il modello delle relazioni industriali deve essere partecipativo e non conflittuale: la sicurezza sia la priorità. Lo stesso progetto che seguo io vede l’etica al centro e, come dice Papa Francesco, nel lavoro bisogna guardare alla qualità. O, citando Marco Biagi, serve una flexsecurity che metta flessibilità e sicurezza. Ma anche nel welfare è importante la sussidiarietà, il rapporto pubblico e privato: le scuole paritarie vengono chiamate cattoliche, ma sono un valore per tutti, anche per i laici". "Questa sfida di Milano – chiude Alberani – è un momento di riflessione che vuole creare legami e guarda soprattutto alla democrazia".

fra. mor.