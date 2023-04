Alberghiero in piazza, Slow Slurp fa il pieno di sapori e profumi

Il concorso internazionale "Bartolomeo Scappi" torna in piazza XX Settembre e fa il pieno di pubblico. Colori e profumi sono tornati a invadere il cuore della città, dove è stato riproposto l’evento Slow Slurp. Sugli stand dei 16 istituti alberghieri in concorso sono stati messi in mostra le eccellenze. La piazza, così, da metà mattina, ha cominciato a riempirsi di colori e, soprattutto, di profumi, come per esempio quelli dell’istituto "Columella" di Lecce, che ha scelto di presentarsi al pubblico cuocendo le inimitabili bombette. I ragazzi di Ankara, dalla Turchia hanno portato vari piatti, tra cui la loro pide, una sorta di pizza ‘in salsa ottomana’. Gli studenti di Castelfranco hanno fatto la scelta più giusta possibile, piazzando un tagliere con tanto di fontana di farina e uova, loro che sono Re e padri dei tortellini.

Alla resa dei conti, a trionfare è stato l’istituto olandese "Albeda Horecacollege" di Maassluis, poi seconda Castelfranco Emilia e terzo il "Columella" di Lecce, ma a vincere è stato il rinnovato abbraccio tra il concorso internazionale "Scappi" e la città.