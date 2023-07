Alberi a rischio caduta Disposti 31 abbattimenti

Sono 31 gli alberi che saranno abbattuti a San Giovanni in Persiceto.

Ogni sei mesi il Comune effettua un monitoraggio delle piante presenti sulle aree pubbliche del territorio (oltre 12.000). Quindi i tecnici incaricati redigono la relazione sulla ‘Valutazione di stabilità degli alberi’. Report che fornisce indicazioni sulle potature da eseguire o sulla necessità di abbattimento degli esemplari divenuti pericolosi nel tempo. "In base alla perizia effettuata nello scorso giugno – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – , è emersa la necessità di abbattere 31 alberi ad alto fusto, a tutela della pubblica incolumità. Le piante rimosse saranno sostituite da nuove piantumazioni, se possibile sul posto o altrove. La ‘Valutazione della stabilità degli alberi’ è un metodo di analisi di cui il Comune di Persiceto si avvale per determinare la propensione al rischio di caduta degli alberi, anche tramite la rilevazione dei danni determinati da funghi che si nutrono di legno e quindi formano cavità o marcescenze nei tronchi, nei rami e nelle radici".

Nelle prossime settimane una ditta specializzata si occuperà dell’abbattimento delle piante in questione. A San Giovanni, un tiglio nostrano in circonvallazione Dante; due ippocastani tra viale Pupini e via Gandolfi; due pioppi grigi nel centro sportivo; due pioppi grigi e un pioppo cipressino nel verde della scuola ‘Mameli; un frassino meridionale nel parco di via Andrea Costa; una betulla bianca nel parco ‘Forni’ in via Righi; un salice nei pressi dell’orto botanico; due pioppi cipressini adiacenti alla sede della Protezione civile; un salice bianco nel comparto Zoia; una quercia in via Cavamento ad Amola; due pioppi cipressini nel campo sportivo e uno nel cimitero. A San Metto della Decima saranno abbattuti sette pioppi cipressini (quattro nei pressi del polo scolastico, due nel parco di via Bolina, uno vicino al campo da basket in via Cento); un ciliegio al parco della Madonnina; un acero americano; un carpino bianco e un orniello al parco Sacenti; un platano comune in via Cento e un pioppo bianco nella zona artigianale. "Ogni anno – continua il primo cittadino – è prevista la messa a dimora di nuove piante per aumentare la popolazione arborea sul territorio comunale; se possibile le nuove piantumazioni vengono fatte dove è stato necessario abbattere oppure in altre aree idonee". L’anno scorso sono stati abbattuti 21 alberi e ne sono stati piantati 31.

p. l. t.