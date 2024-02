Alberi abbattuti, gli ambientalisti:: "Un errore per la collettività" Legambiente e Wwf criticano il Comune di Zola Predosa per l'autorizzazione all'abbattimento di 11 alberi di pregio per un edificio residenziale, definendo la scelta amministrativa un danno ambientale in una zona di interesse paesaggistico-ambientale.