Alberi, ancora tensione. I comitati bloccano il taglio di un pino. Il Comune: "Pericoloso"

Bologna, 19 agosto 2025 – Via Don Minzoni avrebbe dovuto dire addio, già ieri, ai due pini marittimi che il Comune ha deciso di abbattere per motivi di sicurezza e perché sono a rischio ribaltamento. Avrebbe dovuto, perché, di fatto, solo uno degli alberi da tagliare è stato effettivamente raso al suolo, mentre l’altro è rimasto ’illeso’, grazie al presidio di circa una trentina di attivisti e attiviste delle realtà dell’ecologismo cittadino. Gli ambientalisti, infatti, si sono riuniti in presidio con cartelli e fischietti per protestare contro i lavori, iniziati poco prima delle 7, tra le prime luci del mattino, sotto l’occhio attento degli agenti della Digos e della polizia locale.

All’arrivo dei manifestanti, alcuni dei quali fanno parte del comitato Besta e di quello del Giardino San Leonardo, la chioma di aghi e il grosso tronco erano già per terra, pronti per essere smaltiti. Ed è esplosa la protesta: gli attivisti hanno abbracciato l’albero, proteggendolo con una catena umana dai dipendenti della ditta incaricata dell’abbattimento. Così, tenendosi le mani, sono rimasti per diverso tempo, fino a quando, intorno alle 10.30, gli operai hanno deciso di rimuovere i cartelli e il nastro che delimitava l’area di lavoro, sospendendo in questo modo le operazioni. Nel mentre, ben alti alcuni cartelloni contro l’amministrazione: "Giunta di Bologna verde di vergogna", recitava uno; "Lepore Attila flagello di Bologna", c’era scritto su un altro.

Per ora, quindi, il pino è salvo, ma il presidio degli ecologisti continuerà oggi, con appuntamento dalle 6.30 alle radici dell’albero, e anche domani. "Dobbiamo ricordarci che questa lotta non è per il singolo albero, perché ciò che stanno facendo è grottesco – tuona un’attivista –. Questa amministrazione si giustifica con la sicurezza contro il degrado e la sicurezza sul verde. Ma non è così: essere qua vuol dire smettere di vivere nel terrore, perché viviamo costantemente nel terrore del pericolo, che sia per il degrado o per un albero che cade". In merito alla Consulta del Verde, invece, "le decisioni vengono prese dall’alto, ignorando gli strumenti democratici della partecipazione – fa eco un’altra manifestante –. Non vuol dire che se un albero simile ha provocato danni, anche questi esemplari debbano farne. Non funziona così".

Se i comitati festeggiano, a Palazzo d’Accursio gli animi si scaldano: "Riteniamo molto grave – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari – che venga impedito fisicamente dai comitati l’abbattimento di alberi pericolosi. Per tutelare la sicurezza delle persone procederemo a questo abbattimento, perché la tutela dell’incolumità pubblica è un preciso dovere e una priorità assoluta per l’amministrazione".

Il Comune spiega che l’abbattimento è inserito "nell’ambito del piano di monitoraggio delle alberature stradali e dei pini domestici in città" e che era previsto "dopo le numerose cadute registrate negli ultimi anni in occasione delle ondate di maltempo". Lì vicino, tra l’altro, in autunno era caduto un altro esemplare. Nello specifico, il pino tagliato "presentava il fusto inclinato e la chioma sbilanciata in direzione della fermata dell’autobus", che era "il bersaglio più probabile in caso di caduta – aggiunge il Comune –. Sull’alberata erano avvenuti cedimenti di alberi con difetti analoghi, ed è stata calcolata dagli agronomi la elevata probabilità di ribaltamento della zolla". Situazione analoga per il secondo pino: "Aumento dell’inclinazione del fusto tramite inclinometro digitale, sintomo di un cedimento della zolla in atto – chiude la nota dell’amministrazione –. La chioma è sbilanciata in direzione dell’inclinazione, interferendo anche con il lampione adiacente e aumentando quindi le già elevate probabilità di ribaltamento. In entrambi i casi il rischio è talmente elevato da essere ritenuto non accettabile per l’incolumità pubblica".