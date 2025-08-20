“Non si abbattono alberi sani”, a Bologna attivisti in Comune con gli striscioni

Bologna, 20 agosto 2025 – Si sono presentati questa mattina in Comune e sono entrati con striscioni e cartelli, gli attivisti delle varie realtà dell’ecologismo bolognese che in questi giorni si sono mobilitati contro l’abbattimento del pino marittimo di via Don Minzoni. Alle 7 erano sul posto, a presidiare l’albero, poi attorno alle 10 si sono spostati a Palazzo D’Accursio.

La protesta

“Non si abbattono alberi sani” e “Basta scempio”, si legge sugli striscioni che gli attivisti hanno portato fin dentro il Comune, mentre c’era anche chi mostrava un cartello con la foto dell’albero abbattuto ieri nel parco di Villa Mazzacorati: “Quanto vedete è ciò che rimane dell’abete di oltre 90 anni abbattuto il 19 agosto di prima mattina al Parco Mazzacorati, dalla stessa truppa che ha operato in via Don Minzoni: altezza di oltre 20 metri, nessuna problematica nel tronco, situato in un punto in cui nessuno o quasi transita”.

La lunga battaglia

In questi giorni, gli attivisti la mattina presto con bombolette e striscioni hanno monitorato la situazione per evitare l’abbattimento del grande albero di fronte al Cassero di Porta Galliera, che è da tagliare - sostiene l’amministrazione - per motivi di incolumità pubblica e sicurezza poiché l’esemplare è a rischio ribaltamento. Ieri mattina, però, la ditta incaricata dal Comune, la Avola Coop, non si è presentata per completare il lavoro (sui cartelli che comunicano gli interventi, c’è scritto che la fine è fissata per oggi, mercoledì), optando invece per l’area verde di Villa Mazzacorati.

Dove hanno abbattuto un altro albero, sempre per motivi di sicurezza. Quindi, mentre il gruppo di ambientalisti, accompagnati da Potere al Popolo e dagli attivisti di qualche comitato come quello Besta e quello del Giardino San Leonardo, aspettavano con cartelloni e fischietti i dipendenti, “un altro abbattimento è stato portato a termine” nel parco di via Toscana, aveva fatto sapere il Comitato Besta.

E questa mattina la protesta in Comune.